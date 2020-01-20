شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يستعيد نغمة الانتصارات باكتساح طلائع الجيش بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق الإتحاد السكندرى نغمة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش بالفوز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

تقدم الاوغندى إيمانويل اكوى للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد بسام حارس مرمى الطلائع فى التعامل معها ، وفى الدقيقة 54 يحرز أحمد رفعت الهدف الثانى بعد استلامه لعرضية الإيفوارى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء استلمها ووضعها فى المرمى مباشرة .

وفى الدقيقة 68 يحرز خالد قمر الهدف الثالث للإتحاد عن طريق عرضية من أحمد رفعت يرتقى إليها قمر ويضعها برأسه قوية فى مرمى طلائع الجيش ، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الخامس عشر .

واستحوذ لاعبو الإتحاد على مجريات المباراة تماما بعدما انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى بين الفريقين ، إلا أن الاداء تغير تماما فى الشوط الثانى الذى صال وجال فيه لاعبو زعيم الثغر وانجحوا فى إحراز ثلاثة أهداف متتالية ليقتنصوا أغلى ثلاث نقاط لهم فى الدورى هذا الموسم .

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

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خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

وجاءت تشكيلة الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، إسلام جمال ومحمود شعبان

خط الوسط : أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد ، وأحمد رفعت

خط الهجوم : أكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسية