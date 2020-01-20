شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى يؤكد استمراره في قيادة تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكانت بعض جماهير فريق أسوان التى حرصت على التواجد فى المدرجات لمؤازرة الفريق أمام دجلة، مجدى عبد العاطى مع نهاية المباراة، مطالبينه بالرحيل عن قيادة الفريق، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق وأخرها الخسارة من وادى دجلة بثلاثية وصراعه مع الهبوط.

أضاف عبد العاطى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إنه مستمر فى قيادة أسوان، وسيسعى جاهدًا لتحسين الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إنه واثق فى امكانيات لاعبيه على تخطى تلك المرحلة.

وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

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وبدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

فى بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام سليمان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسينى سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادى فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.