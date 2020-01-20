شكرا لقرائتكم الجونة يجدد عقد الثنائى أحمد مجدي وإسلام رشدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تجديد تعاقد ثنئي الفريق أحمد مجدي وإسلام رشدي بشكل رسمي اليوم، الاثنين، خلال فترة التعاقدات الشتوية الجارية .

يذكر أن ، الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي لصفوف الجونة مطلع الموسم الماضي.

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وكان مسئولو الجونة قد خاطب نظراءهم فى مصر المقاصة لشراء أحمد عادل حارس مرمى الفريق الفيومى، لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الميركاتو الشتوى الجارى ، حيث لا يشارك أحمد عادل عبد المنعم هذا الموسم بشكل منتظم مع مصر المقاصة على خلفية وجود خلاف بينه وبين الجهاز الفنى، الأمر الذى أجبر حارس الأهلى السابق على التفكير فى الرحيل عن الفريق الفيومى للحصول على فرصة اللعب، ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

كما انتقل أحمد علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إلى صفوف نادي الإنتاج الحربي رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ،ووجه نادي الجونة رسالة شكر لأحمد علي من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للجهود التي بذلها منذ الموسم الماضي.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد "12" نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.