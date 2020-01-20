شكرا لقرائتكم الشباب يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ فريق الشباب السعودي الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد فوزه على الشرطة العراقي 1 - صفر في إياب دور الثمانية.

وكان الشباب فاز ذهابا على الشرطة 6 - صفر، ليتأهل بعد فوزه في مجموع المباراتين 7 - صفر للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 فبراير، بعد تعادلهما ذهابا 1 - 1.

وسجل كريستيان جوانكا لاعب الشباب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88. وشهدت المباراة طرد سعد عبد الأمير لاعب الشرطة في الدقيقة 49 من اللقاء.