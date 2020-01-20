شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي: هدف البريكان الأجمل في دور المجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، بتصويت الجماهير لأجمل هدف في دور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، بعد منافسة مثيرة استمرت على مدار أربعة أيام.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين: شارك في التصويت أكثر من 34 ألف من قراء الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حظي البريكان على نسبة 63% من الأصوات على هدفه في المباراة أمام سوريا.

وجاء في المركز الثاني اللاعب التايلاندي سوبتاتشوك ساراتشات بنسبة 19% من الأصوات، علماً أن المنافسة شهدت ترشيح 8 أهداف سجلت في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر الأولمبي مواجهة هامة يوم الأربعاء أمام أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة، وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.