شكرا لقرائتكم ثنائية خاليم توقف انتصارات الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الفيصلي مسلسل انتصارات الهلال بعدما اقتنص منه نقطة ثمينة بتعادلهما 2-2، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في الشوط الأول على الرغم من سيطرة الهلال إلا أنه لم ينجح في اختراق دفاع أصحاب الأرض لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن الإيطالي سباستيان جوفينكو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 47 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أحمد الكسار.

ورد الفيصلي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 55 حينما تمكن لاعبه التريندادي خاليم هايلند من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الفيصلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ويليام الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد أشرف ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.

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ولم يتوقف هجوم الفيصلي وكاد مدافعه البرازيلي ايغور روسي أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول تمريرة مواطنه رافاييل سيلفا برأسه نحو مرمى الهلال إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الهلال وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 88 تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سالم الدوسري.

وكثف الفيصلي هجومه في الوقت بدل الضائع وتمكن لاعبه خاليم هايلند من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+2 بعدما حول تمريرة زميله البرازيلي ويليام برأسه في شباك الهلال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 31 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطة عن وصيفه النصر، وارتفع رصيد الفيصلي الى 21 نقطة ليتقدم الى المركز الثامن.