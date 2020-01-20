شكرا لقرائتكم حصول تيغالي وكايو على الجنسية الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت تقارير صحافية إماراتية، يوم الاثنين، عن حصول المهاجم الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، مهاجم نادي الوحدة، على الجنسية الإماراتية، بالإضافة إلى البرازيلي كايو، مهاجم نادي العين.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم عبر موقعها الإلكتروني: أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، على موقعه الرسمي، حصول لاعب العين، البرازيلي كايو، على الجنسية الإماراتية، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في الفريق، وبذلك يحق للاعب الانضمام إلى المنتخب الأول، بعد أن أمضى أكثر من خمسة مواسم في الدوري الإماراتي ما بين الوصل والعين.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: لاعب الوصل، البرازيلي ليما، في الطريق أيضاً للحصول على الجنسية الإماراتية، كما أعلن موقع الاتحاد الإماراتي عن حصول تيغالي على الجنسية أيضا.