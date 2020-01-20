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ريال مدريد يتعاقد مع الشاب البرازيلي رينييه

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تعاقد الاسباني مع المهاجم البرازيلي الشاب رينييه (18 عاما) من فلامنغو بعقد طويل الامد حتى حزيران/يونيو 2026 مقابل 35 مليون يورو كما اعلن نادي العاصمة الاسبانية الاثنين.

وقال ريال مدريد في بيان "توصل ناديا ريال مدريد وفلامنغو الى اتفاق بشأن انتقال رينييه الذي سيرتبط بالنادي حتى حزيران/يونيو 2026".

واضاف "سينضم اللاعب الى الفريق الرديف في النادي ريال مدريد كاستيا في نهاية مشاركته في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف القادم في صفوف منتخب بلاده تحت 23 عاما".

وكشفت صحيفة "اس" الاسبانية بان عقد رينييه يتضمن بندا جزائيا بقيمة 30 مليون يورو على ان ترتفع القيمة الى 70 مليون في كانون الثاني/يناير 2021".

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وكانت اندية عدة اعلنت رغبتها في الحصول على خدمات رينييه الذي سجل 6 اهداف في 15 مباراة هذا الموسم ابرزها الغريم التقليدي لريال مدريد، وقطب العاصمة الاسبانية الاخر اتلتيكو مدريد بالاضافة الى مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وسينضم رينييه بالتالي الى اربعة مواطنين له في ريال مدريد وهم مارسيلو، فينيسيوس، ميليتاو ورودريغو.

وساهم رينييه رغم صغر سنه باحراز الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

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