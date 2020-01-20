تجنيس تيغالي وكانيدو يفتح الباب امام استدعائهما لمنتخب الامارات









اسماء السيد - اصبح بامكان منتخب الامارات لكرة القدم الاستعانة بخدمات المهاجمين البرازيلي كايو كانيدو (العين) والارجنتيني سيباستيان تيغالي (الوحدة) في مشواره المقبل بالتصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بعد نيل اللاعبين الجنسية الاماراتية الاثنين.

وقيد الاتحاد الاماراتي لكرة القدم رسميا كانيدو وتيغالي بجنسيتهما الجديدة التي حصلا عليها بعدما امضيا خمس سنوات في البلاد.

واصبح بامكان اللاعبين الانضمام لصفوف الامارات في حال قرر الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب استدعائهما.

ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعب المجنس باللعب مع منتخب البلد الذي جنسه بشرط الا يكون خاض اي مباراة دولية مع منتخب اخر وان يكون قد عاش لفترة متواصلة في الدولة التي ينتمي لها المنتخب الوطني المعني لما لا يقل عن 5 سنوات، وهو ما ينطبق على تيغالي وكانيدو.

ويلعب تيغالي (35 عاما) في صفوف الوحدة منذ عام 2013 وسجل 146 هدفا في الدوري الاماراتي ليحتل المركز الثاني في ترتيب افضل هداف في تاريخ البطولة بعد فهد خميس مهاجم الوصل السابق (166 هدفا).

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وابدى المهاجم الارجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "الرؤية" الاماراتية سعادته بنيل الجنسية واللعب للمنتخب مستقبلا وقال "فخور باللعب لمنتخب الامارات اذا ما طلب مني ذلك"، مؤكدا" اقيم منذ فترة طويلة في هذا البلد وعشت مع شعبه الطيب لسنوات، وأبادلهم كل الحب والاحترام".

اما كانيدو (29 عاما) فبدأ مسيرته مع الوصل في 2015 وسجل في صفوفه 66 هدفا، قبل ان ينتقل الى العين في حزيران/يونيو 2019 ويسجل خمسة اهداف من تسع مباريات.

وتعاني الامارات في التصفيات المزدوجة حيث تحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدرة التي لعبت مباراة اكثر.

وتخوض الامارات اخر 4 مباريات في المجموعة السابعة بشعار عدم التفريط باي نقطة لان اي تعثر قد يكلفها عدم التأهل الى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022 والذي يعد الهدف الرئيسي ل"الابيض" الطامح للوصول الى كأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في ايطاليا.