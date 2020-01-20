الهلال ينفرد بالصدارة برغم تعادله مع الفيصلي

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انفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه الفيصلي 2- 2 في المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من البطولة أقيمت الاثنين.

تقدم الهلال مرتين بهدفي الإيطالي سيباستيان جوفينكو (47) والبرازيلي كارلوس ادواردو (88) ولحق الفيصلي بالتعادل عن طريق الترينيدادي خاليم هيلاند (55 و 90+2).

ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن وصيفه النصر بنقطة، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

وبعد مرور دقيقتين كاد الهلال أن يفاجىء مضيفه بهدف سريع ولكن كرة البيروفي اندري كاريو ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب.

ورد الفيصلي بواسطة عبدالعزيز الدوسري عندما صوب كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (6).

ومع انطلاقة الشوط نجح الهلال في أخذ الأسبقية عندما تلقى جوفينكو كرة عرضية على مشارف منطقة الجزاء لم يتوان في إرسالها قوية أرضية على يسار احمد الكسار (47).

ولم يتأخر رد الفيصلي سوى سبع دقائق ليدرك التعادل عندما تلقى الترينيدادي خاليم هيلاند كرة على حدود منطقة الجزاء اطلقها على الطاير قوية على يمين عبدالله المعيوف (55).

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وكاد الفيصلي أن يسجل هدفا ثانيا ولكن المعيوف تصدى للكرة ببراعة قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (63).

ولاحت فرصة للهلال لمعاودة التقدم ولكن كرة سلمان الفرج مرت بجوار القائم (71) وأنقذ عبدالله المعيوف مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية البرازيلي إيغور روسي وحولها للركنية (73).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال نفذها البرازيلي كارلوس ادواردو ولعبها على يمين احمد الكسار (88).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك الفيصلي التعادل عندما استقبل هيلاند كرة من الركنية لعبها برأسه على يمين المعيوف (90+2).

ملخص المباراة: