روميرو حارس مانشستر يونايتد ينجو من حادث بأعجوبة

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نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي الدولي الأرجنتيني سيرجيو روميرو الاثنين بأعجوبة من حادث سير تحطمت خلاله سيارته.

ونقلت وسائل إعلام إنكليزية عن يونايتد أن حارسه الاحتياطي تعرض لحادث خرج منه سالما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي السيارة بيضاء اللون مهشمة ومحاصرة تحت حاجز حديدي بالقرب من مركز تدريب الشياطين الحمر.

وأكد النادي لصحيفة مانشستر ايفنينغ نيوز أن السيارة تخص حارسه البديل روميرو (32 عاما)، وأنه لم يصب بأي أذى من الحادث ولم تقع له أية إصابات.

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ووفقا لقناة سكاي سبورتس، تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق صباح الاثنين، استعدادا للمباراة ضد بيرنلي الأربعاء.

وتبلغ قيمة سيارة لامبورغيني غالاردو التي تحطمت ما يقارب 190 ألف يورو علما أنه أشتراها في كانون الثاني/يناير 2017.

وشارك بديل الإسباني دافيد دي خيا، في 96 مباراة دولية مع الأرجنتين، كما لعب تسع مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري الأوروبي والكؤوس المحلية.