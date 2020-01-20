شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز ثمين على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

تقدم الأوغندى إيمانويل أكوى للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد بسام حارس مرمى الطلائع فى التعامل معها، وفى الدقيقة 54 أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى بعد استلامه لعرضية الإيفوارى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء استلمها ووضعها فى المرمى مباشرة.

وفى الدقيقة 68 يحرز خالد قمر الهدف الثالث للإتحاد عن طريق عرضية من أحمد رفعت ارتقى لها قمر ووضعها برأسه قوية فى مرمى طلائع الجيش، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الخامس عشر.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر عليهم الرغبة فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط نظرا لسلسلة النتائج السلبية التى حققاها فى الأسابيع الأخيرة للدورى أدت لتقهقر ترتيبهما، وأضاع لاعبو الطلائع العديد من الفرص السهلة امام مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، بينما أضاع الأوغندى إيمانويل اكوى مهاجم الإتحاد أخطر فرص فريقه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين محمد بسام حارس الطلائع.

واستحوذ لاعبو الاتحاد على مجريات الشوط الثانى تماما وصال وجال فيه لاعبو زعيم الثغر ونجحوا فى إحراز ثلاثة أهداف متتالية ليقتنصوا أغلى ثلاث نقاط لهم فى الدورى هذا الموسم.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

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خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

وجاءت تشكيلة الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان.

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا"، نور السيد، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.