شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلى ظهر غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".

وتابع المدير التنفيذى للأهلى: "لن يتم تسلم التذاكر دون وجود Fan ID الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع تذكرتي، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع".

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وأضاف أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.