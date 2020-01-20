شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقسو على الطلائع بثلاثية ويعود للمركز الثالث للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق الاتحاد السكندرى نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

تقدم الأوغندى إيمانويل أكوى للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد بسام حارس مرمى الطلائع فى التعامل معها، وفى الدقيقة 54 أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى بعد استلامه لعرضية الإيفوارى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء، ووضعها فى المرمى مباشرة.

وفى الدقيقة 68 أحرز خالد قمر الهدف الثالث للاتحاد عن طريق عرضية من أحمد رفعت ارتقى لها قمر ووضعها برأسه قوية فى مرمى طلائع الجيش، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الخامس عشر.

واستحوذ لاعبو الاتحاد على مجريات المباراة تماما بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين، إلا أن الأداء تغير تماما فى الشوط الثانى الذى صال وجال فيه لاعبو زعيم الثغر، ونجحوا فى إحراز ثلاثة أهداف متتالية ليقتنصوا ثلاث نقاط غالية لهم فى الدورى هذا الموسم.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

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خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

وجاءت تشكيلة الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان.

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا "، نور السيد، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.