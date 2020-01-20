شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يتقدم بالهدف الثانى على طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أحمد رفعت، صانع ألعاب الاتحاد السكندرى، إحراز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى طلائع الجيش لتصبح النتيجة تقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل لا شىء، فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

تقدم الأوغندى إيمانويل أكوى للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد بسام حارس مرمى الطلائع فى التعامل معها، وفى الدقيقة 54 أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى بعد استلامه لعرضية الإيفوارى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء استلمها ووضعها فى المرمى مباشرة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

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جاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان.

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا "، نور السيد، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.