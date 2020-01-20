شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسحق بروسيا بثمانية أهداف وديا استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهرجان أهداف شهدته ودية الإسماعيلى مع فريق "بورسيا"، والتى فاز فيها الأول بثمانية أهداف دون رد، الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى كان قد طالب بعودة استراتيجية الوديات من أجل الوقوف على مستوى جميع لاعبيه.

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندرى الأحد المقبل بحضور جماهيرى على ملعب الإسماعيلية، فى إياب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

الأهداف حملت توقيع كل من وجيه عبد الحكيم ومحمد هاشم وحازم مرسى هدفين وهدف لأحمد مدبولى ومحمد الضرف.

وبدأ الفريق بتشكيل ضم: محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، كماتشو، مصطفى فارس فى الدفاع ..محمود دونجا، محمد بيومى فى الوسط، همام طارق، أحمد مدبولى، بيكيتى خلف المهاجم الوحيد وجيه عبد الحكيم.

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وشارك من على مقاعد البدلاء: محمود عبد المنصف، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الضرف، مدحت فقوسة، حازم مرسى، محمد عمار، محمد نصر.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها الأحد المقبل فى تمام السادسة مساء على استاد الإسماعيلية وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأخطر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بصرف القسط الثانى من عقودهم والمقدرة بنسبة 25% عقب مواجهة سموحة بالدورى لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.