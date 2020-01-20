شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يدعم فريق السلة ويعقد جلسة مع لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور جانب من تدريب الفريق الأول لكرة السلة رجال، الذي أقيم عصر اليوم الإثنين، على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلى بالجزيرة. واجتمع رئيس النادي الأهلى بأشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأحمر لكرة السلة، للحديث عن الفريق وتوفير الدعم الكامل له خلال الفترة الحالية، التي ينافس فيها على لقبي دوري سوبر المحترفين وبطولة كأس مصر وحرص الخطيب بعد ذلك على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، أكد خلالها ثقته ودعم مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تقديم الدعم المطلوب ومساندة الفريق لتحقيق كل البطولات وإسعاد الجماهير.

ولاقت جلسة رئيس النادى الأهلى أصداء طيبة بين عناصر الفريق، خاصة أنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بكل ما يساعد الجهاز الفني واللاعبين وحرص رئيس النادي على الاجتماع بناشئات فريق السلة تحت 12 و14 سنة قبل خوضهن المران، لتحفيزهن وتأكيد دعمه اللاعبات ورفع روحهن المعنوية واختتم محمود الخطيب اجتماعاته بعقد جلسة مطولة مع رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلى، للحديث عن خريطة العمل لجميع الفرق الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي .

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.