شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يدعم فريق السلة ويعقد جلسة مع لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر
ولاقت جلسة رئيس النادى الأهلى أصداء طيبة بين عناصر الفريق، خاصة أنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بكل ما يساعد الجهاز الفني واللاعبين وحرص رئيس النادي على الاجتماع بناشئات فريق السلة تحت 12 و14 سنة قبل خوضهن المران، لتحفيزهن وتأكيد دعمه اللاعبات ورفع روحهن المعنوية واختتم محمود الخطيب اجتماعاته بعقد جلسة مطولة مع رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلى، للحديث عن خريطة العمل لجميع الفرق الرياضية خلال المرحلة المقبلة.
ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود الخطيب يدعم فريق السلة ويعقد جلسة مع لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.