شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على طلائع الجيش بهدف أكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى التقدم بالهدف الأول على طلائع الجيش من تسديدة قوية أطلقها الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الفريق فى الدقيقة 48 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدورى.

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وظهر عليهما الرغبة فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط نظرا لسلسلة النتائج السلبية التى حققاها فى الأسابيع الأخيرة للدورى أدت لتقهقر ترتيبهما، وقد أضاع لاعبو الطلائع العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عماد السيد حارس مرمى الاتحاد، بينما أضاع الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الإاتحاد أخطر فرص فريقه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين محمد بسام حارس الطلائع.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

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أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان.

خط الوسط: أحمد نبيل " مانجا "، نور السيد، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتجنب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتكلفهم أهدافاً غريبة ونزيف للنقاط بشكل مستمر، وشدد المدير الفنى على لاعبيه ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة فى مواجهة زعيم الثغر.