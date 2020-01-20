بالفيديو.. سبقه ناني مع رونالدو.. حسن يحرم عرفات من هدف محقق لدجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهدت مواجهة وادي دجلة وأسوان ضمن منافسات الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز حالة غريبة بين لاعبي من طرف الفريق الفائز.

حقق نادي وادي دجلة نتيجة الفوز على فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم الاثنين.

وفي الشوط الثاني كان قريبا اللاعب حسام عرفات من تدوين هدفه باسمه في شباك أسوان حين كانت النتيجة تشير لتقدمك فريقه بـ 3 أهداف لهدف.

واستثمر عرفات كرة طولية ليلعبها بطريقة رائعة متخطيا حارس المرمى وكادت الكرة تدخل الشباك، لولا تدخل زميله أحمد حسن الذي سدد الكرة أمام الشباك ليعلن الحكم على احتساب الكرة تسلل ضد حسن ويلغى الهدف.

لم تكن واقعة عرفات وحسن هي الأولي، حيث شهدتها مواجهة إسبانيا والبرتغال الودية لقطة مشابهة بين اللاعب كريستيانو رونالدو وزميله في الفريق ناني.

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الكرة وصلت إلى رونالدو في الجبهة اليسرى حين كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، ليراوغ مدافع إسبانيا ويسدد الكرة نحو الشباك وقبل دخولها لمسها زميله ناني برأسه ليمنع البرتغال من تسجيل هدف محقق.

وفي عام 2015، حرم الحكم وخالد قمر، اللاعب أيمن حفني من تسجيل هدف رائع في شباك ليوبار الكونغولي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الدقيقة 30 والكرة العرضية تصل داخل منطقة جزاء إلى اللاعب أيمن حفني، ويسددها ببراعة في الشباك لكن زميله خالد قمر يحاول إكمال الكرة في المرمى برأسه، ليطلق حكم المباراة صافرته ويعلن إلغاء الهدف.