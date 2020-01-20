كرة يد.. مصر تتأهل رفقة أنجولا إلى قبل نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حجز منتخب مصر لكرة اليد مكانا في الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليًا في تونس، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجابوني 36-17 صباح اليوم، الإثنين، إلا أن تأهله لم يُحسم رسميًا إلا بعد تفوق أنجولا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 30-25.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مواجهة صعبة أمام أنجولا يوم الأربعاء القادم من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة وتحديد المنافس في الدور قبل النهائي.
ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة بفارق الأهداف أمام أنجولا الوصيف برصيد أربع نقاط، ثم الكونغو والجابون بدون رصيد.
ومن المقرر أن تأهل بطل البطولة الأفريقية إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرةً، بينما يصعد الوصيف وصاحب المركز الثالث إلى ملحق عالمي يقام في أبريل المقبل.
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