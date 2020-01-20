شديد قناوي لمصراوي يوضح موقفه من التجديد للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد شديد قناوي لاعب نادي الإنتاج الحربي، أنه على الرغم من انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه لا توجد أزمة بشأن التجديد خلال الفترة الجارية.

وأشار شديد في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الجهاز الفني بقيادة مختار مختار، وإدارة النادي برئاسة أشرف عامر لديهم الرغبة في استمراره مع الفريق في المواسم المقبلة.

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وأضاف: "لا أمانع البقاء مع فريق مميز بحجم الإنتاج الحربي، إدارة الفريق تتعامل مع اللاعبين باحترافية كبيرة، ولم يتم تأخير أي شيء يتم الاتفاق عليه نهائيًا".

واختتم: "شاركت في جميع مباريات الفريق منذ بداية الدوري وأسير بشكل منتظم، والفترة المقبلة ستشهد تطورات بشأن التجديد".

جدير بالذكر أن أحمد شديد قناوي انتقل إلى الإنتاج الحربي منذ ثلاثة مواسم ماضية.