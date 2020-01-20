الأهلي يعلن موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حدد النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء موعدًا لفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل.
ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عبر تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".
وشدد الأهلي على أن تذاكر مواجهة النجم الساحلي لن يتم تسليمها للجماهير دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع، الذي يستخرج من موقع "تذكرتي"، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة.
ومن جانبها حددت إدارة الأهلي قيمة تذاكر مواجهة النجم الساحلي على النحو التالي:
1000 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
ويحتل فريق النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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