البدري يحضر مواجهة طلائع الجيش والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: تواجد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطني، في ملعب جهاز الرياضة العسكرى لمتابعة مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضمن الاسبوع ال 14 للدوري الممتاز. وحصر البدري على متابعة اللاعبين فى إطار المتابعات المستمرة لجميع الأندية تمهيدا لاختيار العناصر المميزة لمعسكر المنتخب القادم. ويحرص أعضاء الجهاز الفني على حضور مباريات الدوري لتوسيع قاعدة المتابعة للاعبين. الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، ويقبع طلائع الجيش في المركز 15 برصيد 11 نقطة.

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