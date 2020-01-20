منتخب مصر للشباب في مجموعة قوية بكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: اسفرت قرعة كأس العرب الودية عن وقوع المنتخب المصري للشباب بقيادة المدرب ربيع ياسين في مجموعة قوية. وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم صباح يوم الاثنين عن نتائج قرعة كأس العرب الودية لمنتخبات الشباب. Advertisements وتواجد منتخب مصر للشباب مواليد 2001، في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين. وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة كأس العرب الودية خلال الفترة ما بين 17 فبراير وحتى الخامس من مارس. وتأتي مشاركة منتخب مصر للشباب في البطولة الودية في إطار الاستعداد لتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب 2021 والتي ستقام في موريتانيا.

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