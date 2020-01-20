بالفيديو.. بادجي يحتفل بظهوره في مران الأهلي على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: نشر السنغالي أليو بادجي، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، لقطات لظهوره في مران الفريق بملعب مختار التتش بالجزيرة. ونشر بادجي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو لمشاركته في مران الأهلي. وحصل النادي الأهلي على توقيع المهاجم أليو بادجي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. يذكر أن المدرب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وضع برنامجًا تأهيليًا لبادجي لمدة 5 أيام؛ لتجهيزه للظهور مع الفريق.

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