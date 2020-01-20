أعلن نادي الجونة تجديد تعاقدي الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي مع الفريق بشكل رسمي اليوم، الاثنين. رسمي اليوم، الاثنين. وانضم الثنائي مجدي ورشدي لصفوف الجونة مطلع الموسم الماضي. ويستعد الجونة لمواجهة نظيره طنطا مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الجونة يجدد تعاقد الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.