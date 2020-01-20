رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع البرازيلي رينيير جيسوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا عن التعاقد مع البرازيلي رينيير جيسوس نجم فريق فلامنجو البرازيلي كأول صفقات الميرينجي في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.
وأصدر ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي أكد انضمام اللاعبالبالغ من العمر 18 عاما فقط، لصفوف الفريق، علي أن ينضم لصفوف ريال مدريد عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان رينيير قد توج مع فلامنجو بلقب الكوبا ليبرتادوريس 2019، قبل أن يحصد فضية مونديال الأندية بعد الخسارة امام ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية.
وكان رينيير صانع العاب فلامنجو محور اهتمام العديد من الأندية الأوروبية وعلي رأسها آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين.
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