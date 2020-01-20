الاتحاد السكندري يقسو على الطلائع بثلاثية ويدخله دائرة الهبوط

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على طلائع الجيش بملعبه بثلاثة أهداف نظيفة باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز سجل الثلاثية إيمانويل أوكري وأحمد رفعت وخالد قمر في الدقائق 48 و54 و68. وأهدر مهند لاشين لاعب الطلائع ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 84. فى الدقيقة 84. جاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين رغم محاولات الطلائع للهجوم وهز الشباك مبكرا إلا أن بعض المحاولات الهجومية لزعيم الثغر أربكت دفاعات الطلائع. وفي الشوط الثاني ضغط الاتحاد مع انهيار لدفاعات الطلائع خاصة بعد الهدف الأول والرغبة في الرد سريعا مما أعطى مهاجمو الاتحاد مساحات لتهديد مرمى الطلائع. خاصة بعد الهدف الأول والرغبة في الرد سريعا مما أعطى مهاجمو الاتحاد مساحات لتهديد مرمى الطلائع. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 25 نقطة وصعد للمركز الرابع متقدما على الزمالك وإن كان قد لعب مباراتين زيادة عن الزمالك، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر ودخل بقوة دائرة الهبوط المبكر.

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