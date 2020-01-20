أحمد كشري يقود تدريبات الحسينية استعدادًا لمواجهة عليم

أدي فريق مركز شباب الحسينية مرانا قويا عصر اليوم بقيادة أحمد عبدالمنعم "كشري" المدير الفني، استعدادا لمباراة عليم الجمعة القادمة على ملعب أبو حماد. شهد تدريب الحسينية الظهور الأول للحارس محمد ثابت ناشئ الإسماعيلى السابق، والذى نال إعجاب الحضور. الإسماعيلى السابق، والذى نال إعجاب الحضور. وحضر التدريبات كلا من: عبدالعزيز المرحلى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بيومى عضو مجلس الإدارة، والإعلامى حازم عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة. يذكر أن الحسينية يلعب فى المجموعة الأولى بمنطقة الشرقية، ويحتل المركز الرابع برصيد ١٥ نقطة، بينما ينفرد بالصدارة مركز شباب فاقوس برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق عليم فى المركز الخامس برصيد١٣ نقطة. ويسعى الحسينية للفوز بالمباراة للوصول لمراكز متقدمة فى المجموعة ومصالحة جماهيره.

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