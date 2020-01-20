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الفيصلي يخطف هدف التعادل في الوقت القاتل

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تمكن الفيصلي من تسجيل الهدف الثاني  ليدرك التعادل أمام الهلال في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب مدينة المجمعة ، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر

من دوري كأس الأمير .

جاء الهدف بعد ركلة ركنية وصلت إلى ويليام ألفيس ليلعبها برأسية إلى

خاليم هيلاند الذي يودعها في المرمى معلناً عن هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، وبعد مطالبات بإحتساب تسلل على لاعب الفيصلي إلا إن الحكم أحتسب الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

 

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