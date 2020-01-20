اخبار الرياضه

الهلال يحرز الهدف الثاني أمام الفيصلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن الهلال من تسجيل هدف التقدم الثاني أمام الفيصلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على

على ملعب مدينة المجمعة ، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير .

جاء الهدف بعد ركلة جزاء سددها بنجاح كارلوس إدواردو ليعلن عن هدف التقدم في الدقيقة 88.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يحرز الهدف الثاني أمام الفيصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا