الهلال يحرز الهدف الثاني أمام الفيصلي

تمكن الهلال من تسجيل هدف التقدم الثاني أمام الفيصلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على على ملعب مدينة المجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان جاء الهدف بعد ركلة جزاء سددها بنجاح كارلوس إدواردو ليعلن عن هدف التقدم في الدقيقة 88.

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