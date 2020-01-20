شدد الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر له مساء الأحد ، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وقال جوميز فى تصريحات عقباللقاء :”لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد، لحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة”. وأوضح:”نثق فى قدرات اللاعبين وشخصية الفريق القادرة على حسم العديد من المواقف الصعبة ، الجماهير ستمثل عامل اضافى لنا وننتظر دعمهم بفارغ الصبر”.
وبسؤاله عن مكاسب ودية بوروسيا :”لا يشغلنى النتيجة كل ما أهتم به هو تجهيز جميع اللاعبين”.
واختتم حديثه :”الانتصار فى لقاء الذهاب سيمنحنا ارتياح نسبى مقارنة بالمنافس الذى اراه قوى للغاية وليس سهلا على الإطلاق”.
كانت هذه تفاصيل خبر ديديه جوميز: ننتظر دعم جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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