ديديه جوميز: ننتظر دعم جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

شدد الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر له مساء الأحد ، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال جوميز فى تصريحات عقب

اللقاء :”لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد، لحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة”. وأوضح:”نثق فى قدرات اللاعبين وشخصية الفريق القادرة على حسم العديد من المواقف الصعبة ، الجماهير ستمثل عامل اضافى لنا وننتظر دعمهم بفارغ الصبر”.

وبسؤاله عن مكاسب ودية بوروسيا :”لا يشغلنى النتيجة كل ما أهتم به هو تجهيز جميع اللاعبين”.

واختتم حديثه :”الانتصار فى لقاء الذهاب سيمنحنا ارتياح نسبى مقارنة بالمنافس الذى اراه قوى للغاية وليس سهلا على الإطلاق”.

