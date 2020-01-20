بث مباشر | الهلال و الفيصلي في الدوري السعودي

ينقل لكم موقع ميركاتو دي أحداث مباراة الهلال و الفيصلي ضمن الجولة ال12 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين 20-1-2020، في هذا البث المباشر.
تقام المباراة على ملعب الفيصلي “مدينة المجمعة الرياضية” في مدينة المجمعة، وتنطلق في تمام الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينيتش. على القناة الرياضية السعودية الأولى.
وتم تقديم موعد هذه المباراة من تاريخ 21-12-2019 بسبب انشغال نادي الهلال بمشاركته في كأس العالم للأندية “قطر 2019”.
وإذا ما تمكن الهلال من الفوز في مباراة اليوم أمام الفيصلي سيرفع رصيده لـ 33 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن النصر الثاني، حيث يتصدر الهلال بفارق الأهداف حاليًا.
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الفيصلي 2-2 الهلال
???? ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة-السعودية)
???? الدوري السعودي للمحترفين – مؤجلة من الجولة 12
انتهت
بث مباشر مكتوب
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الزعيم “الهلال” في قمة مباريات اليوم الاثنين.
- سيكون معكم على مدار الـ 90 دقيقة “محمود ماهر” .. أتمنى أن تستمتعوا معنا بهذا الوصف المكتوب لأحداث اللقاء.
- البث يتضمن “الفرص + البطاقات + التبديلات + لمحات فنية + أهداف المباراة فور تسجيلها”.
- من فضلك قم بتحديث الصفحة كل 30 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن أحداث هذه المباراة.
- تشكيلة الفيصلي اليوم: الكسار – رفائيل – إيجور – قاسم – الغامدي – حسين – خاليم – الدوسري – رولي – أشرف – ويليام.
- تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – عبد الله الحافظ – محمد جحفلي – أمير كردي – ياسر الشهراني – سلمان الفرج – جوستافو كويار – سيباستيان جيوفينكو – أندري كارييو – كارلوس إدواردو – بافيتيمبي جوميز.
- ???????? تعرض حارس مرمى الفيصلي مصطفى ملائكة لإصابة في الظهر خلال الإحمائيات وتم تغييره بالحارس أحمد الكسار واخراجه من التشكيلة الأساسية قبل دقائق من بداية المباراة.
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 10″ محاولات مستمرة من الهلال لاختراق العمق الدفاعي لنادي الفيصلي، لكن تألق من قلبي دفاع الفيصلي.
- 15″ السيطرة لصالح الهلال في بداية هذا اللقاء.. مع محاولات على فترات من الفيصلي للحصول على أخطاء وركلات ثابتة حول منطقة جزاء الهلال.
- 20″ الهلال يحضر بشكل بطيء من الخلف إلى الأمام رغم عدم وجود ذلك الضغط الشرس من لاعبي الفيصلي على حائز الكرة.
- 28″ أوووووووووه…أول فرصة حقيقية للفيصلي برأسية من المدافع رفائيل بعد هروبه من محمد جحفلي داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى لمرمى الهلال…لحسن حظ المعيوف مرت رأسية رفائيل فوق العارضة بياردة واحدة.
- 32″ ???????? بووووووووووووووم….محمد قاسم يصوب كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، تذهب في الزاوية الضيقة، يُبعدها المعيوف ببراعة إلى ركنية، فرصة جديدة لتسجيل هدف التقدم لأصحاب الضيافة.
- 33″ لالا .. مباراة ليست سهلة أبدًا كما يعتقد البعض!
- 40″ الفيصلي يقدم شوط أول رائع من الناحية الفنية والتكتيكية، ويهدد مرمى الهلال بمراوغات واختراقات في العمق وعلى الطرفين..
- 43″ أوووووووه…المعيوف يتصدى لتصويبة بعيدة المدى على مرتين..
- 44″ أحمد أشرف يسدد من داخل منطقة جزاء الهلال وتصطدم في أحد زملاءه..يا لها من خيبة أمل!
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..الهلال كان محظوظًا بهذه النتيجة.
- وجود جيوفينكو وإدواردو تسبب في تضارب الأدوار .. لهذا ظهرت فجوة غير عادية في وسط الهلال.
- صحيح يوجد استحواذ كبير للهلال بنسبة تفوق ال60٪ لكن استحواذ سلبي بسبب التنظيم السيء والتمريرات المكشوفة في الوسط والتحركات غير الايجابية من دون كرة.
- على أي حال نذهب الآن إلى استراحة ونعود في الشوط الثاني.
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني ..
- 47″ ⚽️ جوووووووووول…جيوفينكو يضع الهلال في المقدمة بهدف جميل من تسديدة أرضية سريعة بعد تبادل كروي سريع ومذهل بينه وبين كارييو وجوميز.
- 47″ ???? كارييو كان صاحب التمريرة الأخيرة “الأسيست” قبل تصويب جيوفينكو من على خط ال18.
- 48″ الحكم استعان بتقنية الفار لمراجعة اللعبة من بدايتها .. والحكم يؤشر بصحة الهدف.
- 51″ أووووووووه…الحكم يعود إلى الفار لإعادة لقطة تعرض فيها “ياسر الشهراني” لعرقلة داخل منطقة جزاء الفيصلي من الغامدي.
- 52″ الحكم يحتسب رمية تماس من نصيب الهلال.. ويؤكد أنها ليست ركلة جزاء بعد مراجعة العرقلة من جميع اللقطات..
- 53″ المباراة لا تزال في الملعب..
- 55″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة للاعب الهلال “أمير كردي”
- 56″ ⚽️ جوووووووووووول….الفيصلي يُعدل النتيجة 1/1…تصويبة ذكية على الطائر من اللاعب هايلاند بعد تشتيت سيء من دفاع الهلال لكرة عرضية من ركلة حرة مباشرة.
- 58″ ???? أول تغيير للفيصلي في المباراة بخروج أحمد أشرف ونزول جليرمو.
- 61″ ???? فررررررررصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثاني تضيع على الهلال من جوميز…سدد بقوة مفرطة داخل منطقة الجزاء ليتصدى الحارس الكسار.. كان يمكنه أن يسدد بهدوء في زاوية.
- 62″ مباراة سيئة لجوميز اليوم..أهدر الفرصة الوحيدة التي أتيحت له!
- 63″ ???? أووووووووووووه…المعيوف ينقذ الهلال من هدف ثان، أبعد تصويبة قوية من ويليام داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى.
- 68″ ???? أول تغيير للهلال بنزول سالم الدوسري العائد من الإصابة، ليحل محل جوميز.
- 71″ ???????? بووووووووووووووووم…سلمان الفرج يتسلم كرة جميلة داخل منطقة الجزاء، يدور ويراوغ ويمهد لنفسه ليصوب كرة مقوسة على أقصى يمين حارس الفيصلي، مرت جوار القائم بقليل!
- 73″ أوووووووووف…ما هذا الإنقاذ الرهيب؟؟؟ صدة الموسم لحارس الهلال عبد الله المعيوف..
- 73″ المعيوف أبعد رأسية مفاجئة للاعب الفيصلي رفائيل من داخل الستة ياردات..طار عليها بيديه في الزاوية اليسرى وأطاح بها برأسه بطريقة غريبة!
- 75″ ???? ???? رووووووعة…تيكي تاكا للهلال…تمريرة من جيوفينكو ناحية اليسار، تذهب إلى سلمان الذي مهد لياسر الشهري ليسدد الأخير في الزاوية الضيقة، والحارس الكسار ينقذها لركنية.
- 88″ جوووووووووووووول….الهلال يتقدم من ركلة جزاء.. كارلوس ادواورد.
- 90″ الحكم يضيف 6 دقائق كوقت بدل ضائع
- 91″ هدف ملغي للفيصلي بداعي التسلل..
- 92″ لاااااااا … الحكم يحتسبه بتقنية الفار..
- 92″ جووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل 2-2 ..
- 92″ ركلة ركنية نفذت على رأس هايلاند ليضعها من الوضع طائرًا في المرمى لحظة انشغال المعيوف بمنفذ الركنية.
- انتهاء المباراة بالتعادل.
- الهلال يتصدر بفارق نقطة وينهي مبارياته المؤجلة.
- الى هنا ينتهي البث.
- مع السلامة
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