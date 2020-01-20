أهداف مباراة كاظمة والكويت في الدوري الكويتي الممتاز

تغلب نادي الكويت اليوم الاثنين 20-1-2020 على نظيره كاظمة بنتيجة 2-0 فى ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الكويتي الممتاز (دوري اس تي سي) ليحل فى المركز الثاني.

ولم يرتقي الشوط الاول من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الصداقة والسلامة للمستوي المأمول من الناحية الفنية لينتهي سلباً دون أهداف.

وفى الشوط الثاني انتفض لاعبو الكويت لينجحوا فى تسجيل هدفين عبر علاء عباس فى الدقيقة 57، ويوسف ناصر فى الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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ورفع الكويت رصيده الى النقطة 20، فيما تجمد رصيد كاظمة عند النقطة 16.

ومع نهاية الجولة العاشرة يعتلي القادسية الصدارة برصيد 22 نقطة يليه الكويت بـ20 نقطة ثم السالمية بـ17 نقطة ثم كاظمة بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة.