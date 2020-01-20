منتخب الإمارات يُجنس محترفين من أهم أجانب دوري الخليج العربي .. فهل يُمثلان الأبيض؟

اصبح بامكان منتخب الإمارات الإستعانة بخدمات المهاجمين البرازيلي كايو كانيدو (العين) والأرجنتيني سيباستيان تيغالي (الوحدة) في مشواره المقبل بالتصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بعد نيل اللاعبين الجنسية الإماراتية الإثنين.

وقيد الاتحاد الإماراتي رسميًا كانيدو وتيغالي بجنسيتهما الجديدة التي حصلا عليها بعدما أمضيا خمس سنوات في البلاد.

وأصبح بأمكان اللاعبين الإنضمام لصفوف الإمارات في حال قرر الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب إستدعائهما.

ويسمح الاتحاد الدولي “فيفا” للاعب المجنس باللعب مع منتخب البلد الذي جنسه بشرط إلا يكون خاض أي مباراة دولية مع منتخب آخر وأن يكون قد عاش لفترة متواصلة في الدولة التي ينتمي لها المنتخب الوطني المعني لما لا يقل عن 5 سنوات، وهو ما ينطبق على تيغالي وكانيدو.

ويلعب تيغالي (35 عامًا) في صفوف الوحدة منذ عام 2013 وسجل 146 هدفًا في الدوري الإماراتي ليحتل المركز الثاني في ترتيب افضل هداف في تاريخ البطولة بعد فهد خميس مهاجم الوصل السابق (166 هدفًا).

وأبدى المهاجم الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة “الرؤية” الإماراتية سعادته بنيل الجنسية واللعب للمنتخب مستقبلاً وقال “فخور باللعب لمنتخب الإمارات إذا ما طلب مني ذلك”، مؤكداً” أقيم منذ فترة طويلة في هذا البلد وعشت مع شعبه الطيب لسنوات، وأبادلهم كُل الحب والإحترام”.

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أما كانيدو (29 عامًا) فبدأ مسيرته مع الوصل في 2015 وسجل في صفوفه 66 هدفًا، قبل أن ينتقل الى العين في يونيو 2019 ويسجل خمسة أهداف من تسع مباريات.

وتعاني الإمارات في التصفيات المزدوجة حيث تحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدرة التي لعبت مباراة أكثر.

وتخوض الإمارات آخر 4 مباريات في المجموعة السابعة بشعار عدم التفريط باي نقطة لأن أي تعثر قد يكلفها عدم التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022 والذي يعد الهدف الرئيسي ل”الأبيض” الطامح للوصول الى كأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في ايطاليا.

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