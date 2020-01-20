التعاون السعودي يواجه خطر رحيل السواط هذا الشتاء

أقترب عبد المجيد السواط لاعب فريق التعاون السعودي، من حسم مستقبله مع ناديه الحالي، في الوقت الذي تتنافس فيه أندية النصر وأهلي واتحاد جدة على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن نادي التعاون سيحسم مصير لاعبه خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث اتخذ السباق على ضمه بين ناديي النصر وأهلي جدة منحنى جديد، في ظل تساوي العرضين اللذين تم تقديمهما لضم اللاعب، في حين تضاءلت فرص اتحاد جدة في ضمه مع تقديمه لعرض أقل قيمة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة التعاون لا تمانع في بيع اللاعب، لكنها تشترط الحصول على مقابل مرضي من الناحيتين المادية والفنية، حيث يمكن لها طلب لاعبين في المقابل من النادي الذي سيفوز بخدمات اللاعب.

وأوضح عبد الله الزهراني وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللاعب لم يوقع لأي ناد حتى الأن ، مرجحًا أن يوقع موكله لأحد تلك الأندية اليوم أو غداً.

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ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 25 نقطة.

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