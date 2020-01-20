تكريم خاص من الترجي لجوهرة ليبيا “حمدو الهوني”

أعلن نادي الترجي التونسي، عن إقامة حفل تكريم للاعب الدولي الليبي حمدو الهوني مساء اليوم الإثنين، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب ليبي لعام .2019

وسيشهد الحفل المقام في مركب الترجي برعاية أكاديمية “سبارك برشلونة فرع شمال أفريقيا”، تقديم جائزة أفضل لاعب في ليبيا لعام 2019 إلى الهوني.

وإختير الهوني للفوز بالجائزة، بعد إستفتاء مفتوح للجماهير الليبية على شبكة الإنترنت، حيث قدم مستويات رائعة مع الترجي، كما أنه توج أيضًا كأفضل لاعب في الدوري التونسي في شهر ديسمبر الماضي.

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وكان الهوني (25 عامًا) إنضم الى الترجي قبل عام قادمًا من نادي تشافيس البرتغالي بعقد لمدة عامين ونصف، كما أنه توج هدافًا لكأس العالم للأندية بقطر في نسختها الأخيرة برصيد ثلاثة أهداف مناصفة مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري.

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