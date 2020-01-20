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الميركاتو الشتوي | وست هام يفرط في حارسه لناد إسباني

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، رحيل حارس مرماه روبيرتو خيمينيز إلى فريق ديبورتيفو آلافيس الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن الحارس الإسباني شارك في 10 مباريات مع ويستهام في كُل البطولات، منها ثمانية في ومباراتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ووجه ويستهام الشكر لروبرتو، متمنيًا له التوفيق في فترة الإعارة التي سيقضيها مع الفريق الإسباني، كما أكد أن اللاعب من الممكن أن يشارك في أول مبارياته مع ناديه الجديد يوم السبت المقبل أمام فياريال.

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ويحتل آلافيس المركز الرابع عشر في ترتيب برصيد 23 نقطة.

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