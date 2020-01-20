رياضة | نادي الفجيرة يستضيف بطولة الامارات للتجديف الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الفجيرة يستضيف بطولة الامارات للتجديف الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مؤخرا منافسات بطولة الامارات للتجديف الحديث والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة 60 متسابقا يمثلون كافة الاندية البحرية بالدولة ومن مختلف الجنسيات، وتضم اربع فئات في التجديف الحديث، وبمختلف الانواع، بدوره قال احمد ابراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري: انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي بتنويع البطولات والاحداث الرياضية التي تساهم بدعم وتعزيز النجاح للرياضية الاماراتية.

يستضيف النادي هذا الحدث بشكل دوري وبما يتمتع به نادي الفجيرة البحري من بنى تحتية وواجهة بحرية كنواة لنجاح البطولات التي تستضيفها، وبتوجيهات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي نسعي لتنويع السباقات والنشاطات بالنادي لاسيما التجديف الحديث الكاياك تماشيا مع سياسة النادي، والتي نتطلع من خلال أكاديمية تدريب الناشئين الى تطوير ممارسة رياضتي الكاياك و التجديف الحديث بحيث تكون من المناشط الرئيسية فيها، والهدف في الاعوام القادمة تشكيل فريق تجديف من خريجي اكاديمية تدريب الناشئين .