رياضة | تفاصيل عودة نجم منتخب الجزائر للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عودة نجم منتخب الجزائر للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم منتخب الجزائر من العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بن طالب يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن الجزائري نبيل بن طالب لاعب وسط نادي شالكة الألماني سيعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد ولكن هذه المرة عبر بوابة نادي نيوكاسل يونايتد.

يذكر أن نبيل بن طالب كان قد سبق ولعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن مع نادي توتنهام هوتسبير منذ موسم 2014 وحتى موسم 2016.

تفاصيل انضمام بن طالب إلى نيوكاسل

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وذكرت الشبكة أن بن طالب متواجد حاليا في نادي نيوكاسل يونايتد للخضوع إلى الفحص الطبي في النادي تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكشفت الشبكة أن نبيل بن طالب سينضم إلى صفوف نادي نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

سبب رحيل بن طالب عن صفوف شالكة

وأشارت الشبكة إلى أن بن طالب سيرحل عن صفوف نادي شالكة بسبب دخوله في العديد من الخلافات مع إدارة النادي والجهاز الفني بسبب عدم التزامه مع الفريق.

مشاركات نبيل بن طالب مع نادي شالكة هذا الموسم

وقد شارك نبيل بن طالب في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي شالكة خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الالماني الممتاز ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.