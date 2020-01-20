رياضة | جوارديولا يتحدث عن أزمة يصعب حلها في مانشستر سيتي.. ويعلن إصابة ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن أزمة يصعب حلها في مانشستر سيتي.. ويعلن إصابة ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إصابة ثنائي الفريق خلال مباراة كريستال بالاس والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة شيفيلد يونايتد غدا : "‏جون ستونز يعاني من مشكلة في ساقه، وبينجامين ميندي أيضًا يعاني من التعب في العضلة واستكمل المباراة الماضية من أجل الفريق".

وأكمل : "‏لدي نفس الرأي مبارياتنا جيدة. ونحن نستقبل القليل من الفرص، لكن الخصم يسجل أهدافًا من فرص قليلة وهذه مشكلة يصعب حلها، ويجب أن نتطور في هذا المجال لأننا سجلنا أهدافًا أكثر من ليفربول".

وواصل عن مباراة شيفيلد : "أنا معجب بكيفية لعبهم وطريقة أدائهم مع نفس المدير ونسبة عالية من اللاعبين هم نفسهم منذ أن كانوا في التشامبيونتشيب والآن هم في البريميرليج هذا يعجبني".