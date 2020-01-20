رياضة | الداخلية يفرض التعادل على سيراميكا بالقسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يفرض التعادل على سيراميكا بالقسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التى أقيمت اليوم بين فريقى الداخلية وسيراميكا ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بالتعادل السلبى .

خاض سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من : محمود شكري، وشادي حسين، وأحمد غنيم، وعبد الله بيكا، وعاشور الأدهم، وضياء محمد، وعمر سعد، وأحمد حاتم، ووليد عبد المنعم، ومحمود صقر، ومحمد جمال.

شهد اللقاء العديد من المشاحنات والمشادات بين الفريقين بسبب العصبية الزائدة، مما ادى لاعتراضات الأجهزة الفنية.

وقام محمود عاشور، حكم المباراة بإعطاء المدرب المساعد لفريق الداخليه بطاقة أحمر ، بينما حصل كل من أحمد تمساح، ومصطفى عز لاعبا فريق الداخلية على بطاقة صفراء.

التعادل رفع رصيد سيراميكا إلى 28 نقطة، بالمركز الأول، كما وصل الداخلية إلى 20 نقطة، بالمركز الثاني.

وأدار اللقاء طاقم تحكيمى مكون من، محمود عاشور، وتحسين ابو السادات، وهانى خيرى، وحكم رابع حسام عزب حجاج.

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 28 نقطة

2- الداخلية 20 نقطة

3- القناة 19 نقطة

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4- بتروجيت 18 نقطة

5- منتخب السويس 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- النجوم 17 نقطة

8- النصر 15 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 12 نقطة

11- المريخ 7 نقاط

12- الزرقا 5 نقاط

