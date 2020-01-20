رياضة | غدًا. أبوتشت في مواجهة كوم الضبع بنهائي مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا. أبوتشت في مواجهة كوم الضبع بنهائي مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بمحافظة قنا، في الثانية من عصر غدا الثلاثاء، صوب ملعب مركز شباب قنا، الذي يستضيف نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة قنا، في نسخته السابعة، والذي يجمع بين مركز شباب أبوتشت، بطل شمال المحافظة، أمام نظيره فريق مركز شباب كوم الضبع، بطل الجنوب، في مباراة ينتظرها الجميع.

يذكر ان مركز شباب كوم الضبع، وصل للمباراة النهائية على حساب مركز شباب الخطارة، بعد فوزه برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب مركز شباب المعنا.

بينما جاء تأهل فريق مركز شباب أبوتشت للمباراة النهائية، على حساب مركز شباب نجع سعيد، والفوز بخماسية مقابل هدف، في مباراة الدور قبل النهائي، التي استضافها ملعب مركز شباب المعنا.

يذكر ان مواجهة فريق أبوتشت، أمام كوم الضبع، في نهائي دوري مراكز شباب قنا، هي الثالثه على التوالي، منذ انطلاق البطولة.

وقال حمادة عرفة عضو لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بقنا، والمدير التنفيذي لمنطقة قنا لكرة القدم، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن المباراة النهائية سوف تشهد حضور محافظ قنا وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، موضحا اهتمام جميع المسؤلين بهذا الحدث الكروي