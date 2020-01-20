رياضة | جوارديولا يحدد أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحدد أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أهداف الفريق هذا الموسم خاصة بعد التعادل الأخير مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏أهداف الفريق هذا الموسم البقاء في المركز الثاني، والتحسن كل يوم ولعب مباريات خروج المغلوب في المسابقات الاخرى، وهناك دائما حاجة إلى شيء مثير للاستمرار في التحسن".

وأضاف : "لدي رأي حول ما نحن عليه كفريق واحد، ولكن لا يمكننا أن ننكر أن ليفربول استثنائي من حيث كرة القدم والنتائج".

وتابع : "‏كل يوم أعيش ما يقارب 24 ساعة أفكر في ما نقوم به وما يمكننا القيام به بشكل أفضل حتى لا أكون مشتتا من الفرق والبطولات الأخرى".