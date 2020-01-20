رياضة | بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ صالح جمعة لاعب وسط الفريق الاول بالنادي الأهلي مجلس إدارة النادي بقرار جديد بعد الموافقة على رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

واكد فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي على أنه لا يحتاج لخدمات صالح جمعة مع الفريق بالفترة القادمة وطالب مجلس إدارة النادي بتسويقه في الفترة الحالية.

ورفض صالح جمعة جميع العروض التي وصلته للرحيل عن الفريق وطالب الإدارة بالحصول على استغناء غير موجه يمنحه أحقية الرحيل عن النادي لأي ناد آخر.

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ويأمل صالح جمعة في التوصل لاتفاق مع الاهلي لرحيله عن الفريق ولكنه يسعي للخروج وفقاً لشروطه والتي قد تطيح له الخروج لأي ناد يرغب في الانضمام له.

ويخشي الأهلي من سيناريو فسخ عقد صالح جمعة تخوفاً من انتقاله للزمالك في يناير الجاري.

ويتواجد المارد الأحمر في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة عقب خوضه 12 مباراة بالبطولة المحلية، فيما جاء المقاولون العرب في المركز الثاني من الدوري العام.