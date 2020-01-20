رياضة | غدًا.. مواجهة مرتقبة بين دمنهور والبلدية بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مواجهة مرتقبة بين دمنهور والبلدية بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألعاب دمنهور مع نظيره بلدية المحلة غدا في إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

يدخل الفريق البحراوي المباراة محتلا المركز الثالث في المجموعة برصيد 18 نقطة جمعهم من خمس إنتصارات وثلاث تعادلات وثلاث هزائم.

ويقود الفريق فنيا كمال فريد مديرا فنيا، ويعتبر فريد هو المدرب الثالث لدمنهور بعد أحمد ساري وخالد القماش، وقد تعاقد دمنهور خلال فترة الانتقالات الشتوية، الغاني أبوبكر مهدي والمدافع عمرو نبيل من بيلا ولاعب الوسط رياض فيدال من الأولمبي.

ويغيب عن دمنهور في هذا اللقاء أحمد الدرة بعد إنتقاله للأولمبي وهداف الفريق وحيد محسن بعد إنتقاله لفاركو ومحمود فتحي بعد فسخ التعاقد بالتراضي والمهاجم أحمد الصعيدي للإيقاف.

بينما يدخل بلدية المحلة اللقاء برصيد 16 نقطة محتلا المركز الخامس بقيادة مديره الفني رضا عبدالعال جمعهم من أربع إنتصارات وثلاث هزائم وأربع تعادلات.

ويقود الفريق فنيا رضا عبد العال الذي تولي الفريق خلفا لكرم جابر الذي تقدم بإستقالته بعد الأسبوع الرابع وكان يمتلك الفريق نقطتين.

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وقد تعاقد بلدية المحلة مع ثلاث صفقات لتدعيم الفريق وهم

أكثم سمير صانع العاب الرجاء المطروحي، ومحمود صلاح لاعب وسط طنطا، وعبد العزيز إبراهيم مهاجم مالية كفر الزيات.

وسوف تقام غدا خمس مباريات كالتالي:-

دكرنس يلتقي مع الأولمبي

فاركو يلتقي مع بيلا

الرجاء يلتقي مع ابوقير للاسمدة

المنصورة يلتقي مع الحمام

دمنهور يلتقي مع بلدية المحلة

وتختتم المواجهات يوم الاربعاء بين غزل المحلة و مالية كفر الزيات بعد تأجيلها من قبل الأمن.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:-

1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4-المنصورة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- بلدية المحلة 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبوقير للأسمدة 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط