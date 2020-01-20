رياضة | رئيس أسوان لـ"الخليج 365 الرياضي": عبد العاطي مستمر معنا.. الهزيمة ليست نهاية المطاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أسوان لـ"الخليج 365 الرياضي": عبد العاطي مستمر معنا.. الهزيمة ليست نهاية المطاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، على عدم رحيل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريقه بعد هزيمة اليوم.

وتلقى أسوان هزيمة بثلاثية أمام وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم في الجولة الرابعة عشر.

ورد سليمان على رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق، قائلا: "لماذا رحيله لسنا أول فريق يهزم بثلاثية، الجميع كان يشيد بنا الأسبوع الماضي".

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي: "اجتمعنا بعبد العاطي واللاعبين عقب المباراة وأكدنا لهم ثقتنا في قدراتهم، وقدرتهم على عبور تلك الكبوة".

Advertisements

وأشار إلى: "الوقت ليس في صالحنا، علينا أن نعمل ونركز في المباريات المقبلة من أجل البقاء في الدوري".

وأتم سليمان قائلا: " الهزيمة ليست نهاية المطاف، نستعد من الآن لمباراة حرس الحدود".

ويتزيل أسوان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 14 جولة برصيد 10 نقاط.