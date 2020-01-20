رياضة | فوز الهلال والمصري وتعادل الجزيرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الهلال والمصري وتعادل الجزيرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الهلال فوزا غاليا على شباب الحمام بملعبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية عشر ب للقسم الثالث ليستمر شباب الحمام في المركز قبل الأخير ب6 نقاط ويزداد موقفه صعوبة، بينما رفع الهلال رصيدة عند النقطة 19ليتصدر قمة المجموعة بعد تعادل الجزيرة الذي حافظ علي صدارة المجموعة في الجولات الماضية مع برج العرب بهدف لكل منهما ليرفع الجزيرة رصيدة عند النقطة 18، بينما رفع برج العرب رصيدة عند النقطة العاشرة.

وفي ختام مباريات اليوم نجح فريق المصري السلومي في تحقيق فوز مهم علي الشرطة متذيل المجموعة بهدفين مقابل لاشئ ليرفع المصري رصيدة للنقطة 16في المركز الثالث، ويظل فريق الشرطة بمطروح في مركزة الأخير برصيد4نقاط.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس بمباراة شباب الضبعة ومطروح وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليرفع شباب الضبعة رصيدة ل12 نقطة بينما رفع مطروح رصيدة للنقطة 15 ويستمر في المنافسة علي صدارة المجموعة .

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب:



1- الهلال 19نقطة

2- الجزيرة 18نقطة

3- المصري السلوم 16نقطة

4- مطروح 15نقطة

5- الحرية 13نقطة

6- شباب الضبعة 12نقطة

7- برج العرب 10نقاط

8- م.شباب الحمام 6نقاط

9- الشرطة 4نقاط