رياضة | تعادل مركز شباب كوم حمادة مع مياه البحيرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مركز شباب كوم حمادة مع مياه البحيرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت المباراة بضغط هجومي من مياه البحيرة نتج عنه إهدار العديد من الفرص السهلة علي مركز مرمي شباب كوم حمادة.
وفي الشوط الثاني اختلف الأمر تماما حيث بدأ مركز شباب كوم حمادة بضغط هجومي وأهدر عدة فرص أمام مرمي مياه البحيرة.
وشهدت هذه الجولة مؤخراً تأجيل بعض المباريات بسبب سوء الاحوال الجوية، وهي العبور وحوش عيسى، القباري وسبورتنج، وغزل كفر الدوار واسكندريه للبترول.
وفاز الترام على كوم حماده بنتيجة 2/1 ، ليصل للنقطه 30 في جدول الترتيب بينما يستمر نادي كوم حمادة متزيلاً الجدول .
وتعادل بدر مع رشيد، سلبياً، وتم إلغاء مباراة ايتاي البارود أمام نهضة العامرية .
وفي نفس هذه الجولة انتهت أمس مباراة المعمورة مع كفر بولين بفوز المعمورة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ترتيب المجموعة الحادية عشر
مياه البحيرة 32 نقطة
سبورتنج 31نقطة
الترام 30 نقطة
أيتاي البارود 25نقطة
اسكندربة للبترول24نقطة
بدر 24نقطة
مركزشباب كوم حمادة 23نقطة
كفربولين 21
نهضة العامرية 20 نقطة
غزل كفرالدوار 19 نقطة
المعمورة 19 نقطة
العبور 16 نقطة
نادي رشيد 16 نقطة
حوش عيسي 15 نقطة
القباري 13 نقطة
نادي كوم حمادة 11نقطة