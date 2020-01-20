رياضة | تعادل مركز شباب كوم حمادة مع مياه البحيرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مركز شباب كوم حمادة مع مياه البحيرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة فريق مركز شباب كوم حمادة مع فريق مياه البحيرة، بدون أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالقسم الثالث.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من مياه البحيرة نتج عنه إهدار العديد من الفرص السهلة علي مركز مرمي شباب كوم حمادة.

وفي الشوط الثاني اختلف الأمر تماما حيث بدأ مركز شباب كوم حمادة بضغط هجومي وأهدر عدة فرص أمام مرمي مياه البحيرة.

وشهدت هذه الجولة مؤخراً تأجيل بعض المباريات بسبب سوء الاحوال الجوية، وهي العبور وحوش عيسى، القباري وسبورتنج، وغزل كفر الدوار واسكندريه للبترول.

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وفاز الترام على كوم حماده بنتيجة 2/1 ، ليصل للنقطه 30 في جدول الترتيب بينما يستمر نادي كوم حمادة متزيلاً الجدول .

وتعادل بدر مع رشيد، سلبياً، وتم إلغاء مباراة ايتاي البارود أمام نهضة العامرية .

وفي نفس هذه الجولة انتهت أمس مباراة المعمورة مع كفر بولين بفوز المعمورة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الحادية عشر



مياه البحيرة 32 نقطة

سبورتنج 31نقطة

الترام 30 نقطة

أيتاي البارود 25نقطة

اسكندربة للبترول24نقطة

بدر 24نقطة

مركزشباب كوم حمادة 23نقطة

كفربولين 21

نهضة العامرية 20 نقطة

غزل كفرالدوار 19 نقطة

المعمورة 19 نقطة

العبور 16 نقطة

نادي رشيد 16 نقطة

حوش عيسي 15 نقطة

القباري 13 نقطة

نادي كوم حمادة 11نقطة