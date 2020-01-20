رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الفيصلي ضد الهلال KSA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الفيصلي ضد الهلال KSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الإثنين 20 / 1 / 2020، أبرزها مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري المصري، والفيصلي ضد الهلال في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة أسوان ضد وادي دجلة، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ20"

أتالانتا ضد سبال، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءً بتوقيت تونس، و7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ12"

الفيصلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 5:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت الإمارات، و4:10 مساءً بتوقيت تونس، و3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ12"

أولمبيك آسفي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءً بتوقيت تونس، و6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "دور الـ8"

أنطلقت مباريات اليوم في البطولة العربية بمواجهة الشرطة ضد الشباب، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.